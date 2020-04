Pella (FI): “Strisce blu gratuite per persone con disabilità: auspico Cura Italia accolga emendamento”

Mi auguro vivamente che l’emendamento presentato dal Gruppo Lega al Senato sulla gratuità delle strisce blu per persone con disabilità possa trovare accoglimento nel Cura Italia. La proposta di legge 1348 presentata e sottoscritta, in modo trasversale, alla Camera dei Deputati lo scorso novembre 2018ha proprio l’obiettivo di introdurre tale modifica nel Codice della Strada e deriva da un percorso di sensibilizzazione e studio intrapreso da tempo con CittadinanzAttiva, UILM e VERA.

Molti enti locali nel nostro Paese hanno già deliberato la gratuità per i titolari di contrassegno della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu, qualora risultino indisponibili gli stalli riservati gratuitamente, ma non vi é norma ancora che lo stabilisca per tutti in maniera omogenea. La Costituzione della Repubblica italiana sancisce il diritto alla mobilità per tutti gli individui, senza discriminazione alcuna. In momenti come questo che stiamo vivendo ancora più evidente e urgente appare la necessità di garantirlo.