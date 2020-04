Coronavirus, Ruffino (FI): Governo sostenga risoluzione Parlamento Ue

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Il Parlamento europeo si prepara a discutere, e verosimilmente ad approvare, un’importante risoluzione sull’emergenza coronavirus con cui si chiede di lanciare i Recovery bond, da finanziare attraverso il bilancio comunitario 2021-2027, attraverso i fondi esistenti o creandone di nuovi, e di attivare i 410 miliardi del Meccanismo europeo di stabilità. La risoluzione ha il sostegno dei gruppi europei più importanti: Popolari, Socialisti, i liberali di Renew e i Verdi. La risoluzione chiede che il meccanismo del Mes preveda linee di credito con scadenze di lungo periodo, prezzi competitivi e condizioni di rimborso legate al livello di ripresa delle economie dei singoli Stati.

Il governo italiano e la sua maggioranza, e quindi Forza Italia, hanno contribuito a determinare gli attuali assetti politico-istituzionali nell’Unione europea. Coerenza vorrebbe che governo e maggioranza sostengano ora le decisioni che stanno maturando in Europa e dalle quali dipenderà ampiamente la capacità del nostro Paese di rispondere alla crisi e superare la spirale recessiva in atto. Forza Italia rimane fedele alla propria scelta europeista, ben consapevole che i ritardi e gli egoismi nazionalisti visti in queste settimane sono una minaccia allo spirito di solidarietà ma non potranno intaccare le fondamenta dell’Unione”.