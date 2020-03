Coronavirus, Porchietto-Nevi (FI): governo chieda patto tra imprese europee

“L’emergenza Covid 19 e di conseguenza le misure d’urgenza che hanno costretto centinaia di imprese a chiudere i battenti per contenere la diffusione del virus, hanno raccolto la solidarieta’ di tanti Paesi, ma tale solidarieta’ non si e’ tramutata in concorrenza corretta nei confronti del nostro sistema industriale. Sono ormai a decine le industrie italiane che chiedono a gran voce al Governo di intervenire e chiedere un tavolo, quanto meno europeo, per bloccare le continue azioni speculative che grandi gruppi stranieri fanno sui loro clienti. Soprattutto nell’acciaio, le segnalazioni che vedono i concorrenti proporsi in sostituzione delle imprese italiane in affanno nel rispettare i termini di consegna, non fanno la pari con le accorate attestazioni di aiuto dei loro Paesi di provenienza. Patuanelli e Di Maio devono intervenire e chiedere un patto per un ‘FairPlay’ industriale”. Lo dichiarano in una nota i deputati, Claudia Porchietto responsabile del Dipartimento Attivita Produttive e Raffaele Nevi responsabile del Dipartimento Sicurezza alimentare e difesa del cibo italiano nel mondo di Forza Italia.