Giovani FI lanciano video di sensibilizzazione su donazione del sangue

In questo momento difficile per il sistema sanitario il movimento giovanile torinese di Forza Italia ha lanciato sui social un video per sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione del sangue.

“Il coronavirus ha portato una drastica diminuzione delle donazioni di sangue nelle ultime settimane – dichiara Tommaso Varaldo, coordinatore del movimento giovanile e consigliere comunale a Chieri – Non possiamo rischiare la mancanza di sacche di sangue che metterebbe a repentaglio la vita di molti, penso a chi deve subire un intervento chirurgico o chi nella trasfusione trova una terapia salvavita. Per questo è importante ricordare a tutti, ai donatori effettivi e a chi intende candidarsi a farlo, che si può donare in sicurezza contattando il centro trasfusionale o le associazioni di riferimento. La donazione del sangue non è solo questione di generosità, ma salva le vite ogni giorno – conclude Varaldo – Doniamo il sangue e facciamolo anche adesso perché la solidarietà di evince nei momenti più difficili”

Per vedere il video clicca qui