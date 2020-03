Coronavirus, Porchietto (FI): UE grande assente

“Il contagio da Coronavirus in Italia non si ferma e preoccupa il Paese. L’emergenza economica derivata dal Covid- 19 ci avvicina inesorabilmente ad una vera e propria recessione. Attività turistiche, bar, ristoranti, alberghi e negozi con il fatturato a picco e le prospettive dei prossimi mesi non sono migliori. Ma in questo momento di emergenza internazionale, l’Europa dov’é?”. Lo domanda su Facebook Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Attivita’ produttive di Forza Italia.

Poi, aggiunge: “Il sistema europeo latita, non é vicino all’Italia, ma da come si sta muovendo non lo sarà neanche ai prossimi Paesi che verranno via via colpiti da questa epidemia. Sembra quasi che faccia finta che il problema sia di altri. Cara Europa cosa aspetti a varare misure eccezionali e a derogare ai tuoi sistemi complessi ed estremamente burocratici? L’Ue perde l’ennesima occasione per essere vicina ai Paesi dell’Unione, preferendo guardare dall’alto cio’ che succede. Noi, invece, abbiamo il dovere di rispondere in modo forte e chiaro a tutti gli italiani che ogni giorno fanno grande il nostro Paese”.

Porchietto infine conclude: “Lavoriamo e lavoreremo presentando proposte concrete al governo italiano e pur non condividendo né come ha affrontato questa crisi, ne’ come sta annaspando in queste ore, ci vedra’ ancora una volta a disposizione su questa emergenza per il bene del Paese”.