Coronavirus, Ruffino (FI): per economia tutta Italia ‘zona rossa’

“La pessima comunicazione del governo, corretta in modo repentino passando da un allarmismo esagerato a una rassicurazione fuorviante, ha provocato danni di immagine ancora non quantificabili. Ma è sulle conseguenze economiche del coronavirus che il governo mette a rischio l’osso del collo del Paese. Il presidente Conte sa bene che senza risorse importanti, e non reperibili semplicemente usando la ‘flessibilità’ prevista dal Trattato di Maastricht, non si potrà riavviare il motore dell’economia”. Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia. “Il governo e la sua maggioranza, ma anche le forze di opposizione, devono superare l’idea che con gli aiuti limitati alle zone focolaio riparte l’Italia – aggiunge -. L’epidemia sanitaria è circoscritta, o almeno così appare, ma le sue conseguenze economiche hanno investito tutto il tessuto produttivo dell’Italia. Con i sindacati piemontesi, per fare un esempio, giustamente allarmati perché nel decreto del governo non compare alcun riferimento agli ammortizzatori sociali e al sostengo delle imprese in Piemonte. Discorso analogo per la Sicilia o la Toscana è tutte le altre aree. Il governo deve trovare la forza di spiegare a Bruxelles, e a Francoforte, che un collasso della manifattura italiana non sarà a beneficio di quella tedesca, già in recessione, ma diventerà una zavorra per tutta l’Unione. Senza solidarietà, l’Europa rischia come se non più dell’Italia”, conclude.