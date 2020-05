Coronavirus, Porchietto (FI): Governo chiarisca se cambierà calendario fiscale

“Raccogliamo per l’ennesima volta il grido d’allarme dei professionisti, in questo caso dei Commercialisti, da sempre a servizio dei cittadini e delle imprese, che ritengono oramai non più differibile la comunicazione da parte del Governo del calendario delle scadenze fiscali e contributive dei prossimi mesi. Non è accettabile la mancanza di scadenze certe, in un periodo in cui occorrerebbe essere tutti protesi a tutelare e preservare le imprese già provate da questo momento drammatico ed eccezionale”. Lo scrive in una nota il deputato Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.

“Il Presidente Conte nelle sue dirette aveva annunciato la sospensione dei pagamenti di tributi e contribuiti, lasciando alle pastoie burocratiche l’esplicitazione di chi si e chi no, ma soprattutto non definendo fino a quando sarebbero stati sospesi i pagamenti. E adesso ci ritroviamo a ridosso delle scadenze ma con imprese, artigiani e commercianti gia’ provati dal lockdown, che dovranno ottemperare al loro dovere di bravi contribuenti. Ancora una volta – conclude- la maggioranza che governa accidentalmente il Paese e’ distante anni luce dalla realta’ dei fatti”