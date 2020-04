Coronavirus, Pichetto (Fi): governo inadeguato a gestire emergenza. Presentato Def senza programma nazionale di riforma

“Più si va avanti e più emerge l’inadeguatezza di questo governo. In mezzo ad un nugolo di esperti l’unica soluzione è quella di rinviare e delegare. Sul Def, ad esempio, questo Esecutivo ha il coraggio di presentare il documento senza il Programma nazionale di riforma, la parte che dovrebbe caratterizzarlo e che serve ad indicare cosa in concreto il governo intende fare. E’ evidente che questo governo è fermo soltanto nel gestire l’emergenza senza costruire una strategia per il futuro. C’è assenza di visione nell’affrontare la pandemia, come questi mesi hanno dimostrato, e che proietta soltanto incertezza sul nostro sistema produttivo. Un mese ulteriore di chiusura per bar e ristorante significa la morte per questi esercizi. Senza dimenticare la svalutazione in atto di molti cespiti (turistici) e la disoccupazione che verrà, e che purtroppo crescerà. Tutto questo unito al disagio sociale che si produrrà e che dovremo cercare di contenere. Ecco dinanzi a questo è sempre più forte la convinzione che sarebbe necessario un governo. Un altro governo, diverso da questo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.

