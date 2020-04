Coronavirus, Stella (FI): “Riaprire edifici religiosi al culto pubblico con regole chiare”

FIRENZE – “Con tutte le dovute precauzioni e regole chiare di sicurezza sanitaria, credo che sia arrivato il momento di riaprire al culto pubblico le chiese e tutti gli edifici religiosi, di qualsiasi confessione. La libertà di culto è una libertà garantita dalla Costituzione Italiana, e non si capisce perché si possa andare in parchi e giardini, andare a giocare alle slot machine e non andare a Messa”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Finora i credenti e i loro pastori hanno fatto un sacrificio per diverse settimane, in vista di un bene più grande quale quello della tutela della salute di tutti – sottolinea Stella -. Ora però la scelta del premier si configura come miope e non comprensibile. Giustamente la Cei parla del DPCM di ieri sera come di un provvedimento che esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la Messa con il popolo. Ci auguriamo che il Governo individui già nelle prossime ore una soluzione: in Polonia ad esempio è stato aumentato il numero delle celebrazioni, in modo da consentire a tutti di andare a Messa mantenendo il distanziamento”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...