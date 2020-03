Coronavirus, Giacometto (FI): didattica a distanza sia disponibile a tutti

“Fra le emergenze da affrontare in queste settimane, vi è anche quella relativa al regolare svolgimento dell’attività didattica nelle scuole del nostro Paese, la cui organizzazione a distanza deve essere un priorità per il Governo. Non ci possiamo permettere che i casi positivi di lezioni on line, svolte con regolarità e con il coinvolgimento di tutti gli studenti, rappresentino un’eccezione rispetto al panorama complessivo del mondo scolastico”. Così in una nota il deputato di Forza Italia Carlo Giacometto.

“Il Ministero ha ovviamente promosso fin da subito presso il corpo insegnante il ricorso alla didattica a distanza: peccato, tuttavia, che nella home page del proprio sito istituzionale non vi sia alcun riferimento e che non sia stata prevista una modalità efficace di controllo in merito all’effettivo svolgimento delle lezioni durante gli orari scolastici. Poiché gli investimenti nella formazione scolastica sono fondamentali per la crescita, anche economica, di una comunità nazionale, ritengo necessario che Governo, Istituzioni, dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e studenti stessi, ciascuno per la propria parte, mettano in campo ogni azione in grado di evitare uno stop alla scuola che rischia di durare molte settimane. Un’eventualità quest’ultima, e penso in primis a quei giovani che si apprestano ad affrontare l’esame di maturità, che non possiamo permetterci”, conclude.