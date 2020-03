Coronavirus, Rosso (FI): Epidemia serva a riscoprire il valore della casa. Chiestala sospensione non solo dei mutui ma anche delle bollette, la proroga del bonus facciate, la reintroduzione della cedolare secca e un aiuto agli inquilini incolpevoli morosi

Il deputato Roberto Rosso, responsabile nazionale del dipartimento Casa del partito e vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte spiega: “Credo che da questa epidemia debba uscire una idea diversa della casa, vista da certa politica solo come investimento patrimoniale e da altra come bene-rifugio. La casa è un bene essenziale che oggi, costretti a rimanervi per l’intero giorno, abbiamo il dovere non solo di riscoprire ma di difendere. Proprio partendo da questa consapevolezza abbiamo ritenuto indispensabile dedicare all’interno al documento che contiene tutte le proposte di Forza Italia, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, di dedicare un capitolo alla casa. Nello specifico oltre alla richiesta di sospensione dei mutui, con spostamento della scadenza dei mesi necessari in modo da non creare i disagi del post-terremoto, abbiamo presentato un’altra serie di proposte. Ad esempio la sospensione del pagamento delle bollette, non solo dei privati visti che molti non hanno ancora la domiciliazione bancaria e quindi rischiano di dover stare ore in attesa negli uffici postali, ma anche per i condomini e le case popolari. Ho raccolto numerose segnalazioni e questo deve convincere il Governo a prevedere immediatamente uno stop delle bollette. Poi abbiamo richiesto la proroga del bonus facciate anche per il prossimo anno, visto che tutti i lavori sono fermi a causa della pandemia in corso. Abbiamo ribadito la necessità della reintroduzione della cedolare secca al 10% sui negozi, uno sconto fiscale essenziale in questo momento e infine chiediamo la costituzione di un fondo per aiutare gli inquilini incolpevoli morosi: mai come in questo momento dobbiamo tutelare loro e i proprietari degli immobili da ulteriori esborsi economici”.