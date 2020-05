Coronavirus/Firenze, Stella (FI): “ZTL aperta anche di giorno, nostra raccolta firme oltre quota 2mila”

FIRENZE – “L’abolizione della ZTL estiva, quella che bloccava di fatto il centro dal giovedì sera alla domenica, è stata una prima boccata di ossigeno, un passo in avanti e sicuramente un segnale di buona volontà da parte del Comune di Firenze verso chi ha locali e ristoranti nella zona a traffico limitato della città. Però non basta, occorre pensare anche all’apertura della ZTL di giorno: la nostra raccolta di firme a questo scopo, iniziata tre settimane da, ha già superato quota 2mila, tra email, WhatsApp e messaggi”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Anche chi lavora di giorno ha il diritto, in un momento particolare come quello attuale, di essere raggiunto dai fiorentini – sottolinea Stella -. Penso a tutte quelle categorie come i titolari di negozi, i fornai, gli ambulanti dei mercati. Per questo è necessario che si aprano i varchi della ZTL anche in alcune fasce orarie del giorno. La cosa migliore sarebbe l’apertura di finestre diurne/pomeridiane almeno nei giorni lavorativi, da individuare in collaborazione tra associazioni di categoria e Amministrazione comunale. Serve uno sforzo comune per non lasciare indietro nessuno”.

