Gruppo Regionale Forza Italia: solidarietà e condanna per le minacce al Presidente Cirio

“Condanniamo con fermezza il vile atto subito questa mattina dal Governatore Alberto Cirio e dalla sua segreteria e esprimiamo a tutti loro la nostra solidarietà. Consapevoli che stiamo vivendo un momento estremamente difficile sia a livello sanitario sia a livello economico, non esiste alcuna giustificazione per atti intimidatori come quello avvenuto oggi. La violenza va perseguita con ogni mezzo possibile. E confidiamo che vengano assicurati alla giustizia coloro che hanno inviato questa lettera minatoria al presidente della Regione”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola, la sua vice Alessandra Biletta, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il presidente della I Commissione Carlo Riva Vercellotti.

