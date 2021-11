COP26, Partecipa Mazzetti (FI): “Allo studio strategie globali da tradurre concretamente”

La Deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, membro dell’VIII Commissione, partecipa al vertice COP26 di Glasgow

Pieno sostegno alla linea del Premier Mario Draghi: “Apporto riconosciuto da tutti”

Roma, 8 novembre 2021– “Il cambiamento climatico richiede strategie complessive globali ma anche una traduzione concreta sul piano nazionale e soprattutto locale perché senza il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle comunità umane ogni progetto è destinato a rimanere lettera morta. Per questo sono lieta di partecipare al vertice di Glasgow COP 26 in rappresentanza di Forza Italia e in qualità di membro della Commissione Ambiente alla Camera: gli obiettivi sono chiari, le strategie in fase di concertazione ma è dal momento in cui torneremo nei nostri paesi che dovremo tradurre in azione politica, ma anche nella vita quotidiana, gli impegni presi. Come Italia siamo arrivati a questo vertice con un prestigio notevole. L’apporto del nostro premier Mario Draghi è stato riconosciuto da tutti: i suoi appelli a lavorare insieme, senza incolpare nessun paese e senza assolverne nessun altro, perché il problema è globale e va affrontato adesso, sono solo un piccolo assaggio di un pragmatismo apprezzato e determinante in Italia ma anche nei tavoli internazionali”. Così Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e membro dell’VIII Commissione (Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici).

