Comuni, Giacometto (FI): centrato obiettivo semplificazione e velocizzazione

“L’Anagrafe nazionale della popolazione residente è un ottimo progetto, che per funzionare davvero e svolgere un servizio utile alla cittadinanza doveva avere due caratteristiche principali: un tasso di adesione dei Comuni vicino al cento per cento e una modalità operativa per le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica, facile da usare e immediata nel rispondere”. Così in una nota Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia. “Se, dopo molto tempo, per quanto riguarda l’adesione dei Comuni italiani siamo ormai, e finalmente, vicini al cento per cento, per ciò che invece concerne l’operatività vera e propria era necessario un decreto interministeriale che coinvolgesse il Ministero dell’Interno – continua – , quello dell’Innovazione e della Transizione digitale e il Dicastero della Pubblica Amministrazione. Decreto che è stato adottato proprio oggi, con la firma del Ministro Renato Brunetta. Con esso, si centra un obiettivo di semplificazione e di velocizzazione atteso da tempo, che rientra nel più complessivo disegno di una PA orientata alle esigenze di cittadini e imprese. E quindi certificati anagrafici, cambio di residenza, autocertificazioni sostitutive al controllo, modifica delle informazioni, tutti questi documenti saranno disponibili da remoto, grazie alle informazioni già contenute nella base dati ANPR e che potranno essere immediatamente rese disponibili attraverso il portale pubblico a ciò destinato. Il tutto, con la prospettiva di ampliare ulteriormente la gamma dei servizi resi alla cittadinanza, avendo come opportunità da cogliere l’interoperabilità della banca dati ANPR con le altre banche dati pubbliche. Siamo certi – conclude Giacometto – che il Ministro Brunetta lavorerà già da oggi in avanti in questa direzione, ampliando maggiormente la gamma dei servizi della Pubblica Amministrazione disponibili con un semplice click”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...