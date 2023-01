Commemorazione Burzi, Ruzzola (FI): sta a noi portare avanti l’eredità politica liberale di Angelo

“Angelo Burzi resterà per sempre un punto di riferimento per l’area liberale del nostro partito. Tra i fondatori di Forza Italia a livello locale è stato tra i più vicini al mondo dei giovani convinto che fosse compito della politica quello di costruire una nuova classe dirigente di competenza e passione per assicurare un futuro migliore a Torino, al Piemonte e all’Italia. Proprio per tale ragione è stato l’unico a fondare una scuola di formazione politica ispirata ai grandi liberali. In un’epoca di mediocrazia e superficialitá, con Angelo ogni tua convinzione era sempre messa in discussione, perchè ti ricordava che ogni scelta, azione, dichiarazione deve essere il risultato di attento studio e maniacale approfondimento. Era un uomo d’altri tempi, una persona onesta, un coraggioso idealista, un precursore (si pensi che fu sua l’idea di realizzare il Palazzo Unico della Regione osteggiato in quei tempi da molti). E proprio per il profondo e coerente rispetto delle sue idee e convinzioni non c’è più, starà a noi difendere e tramutare l’ereditá del suo pensiero profondo e delle sue idee in azione politica”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola in occasione della commemorazione di Angelo Burzi avvenuta oggi a Palazzo Lascaris.

