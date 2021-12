Città Metropolitana Torino, Zangrillo e Rosso (FI): elezione Tragaioli, primo eletto tra tutte le liste, dimostra che Forza Italia è attrattiva e centrale nella coalizione

“Siamo estremamente soddisfatti per il risultato ottenuto in Città Metropolitana a Torino dove Andrea Tragaioli, sindaco di Rivoli, è risultato il primo eletto della lista di centrodestra e anche di tutto il Consiglio metropolitano. Questo risultato dimostra che Forza Italia è attrattiva ed è centrale nella coalizione. C’è una grande voglia di stabilità e di centro e noi riusciamo nuovamente ad incarnare questa esigenza come dimostrato con gli ottimi risultati ottenuti dagli altri nostri candidati a Torino e nelle altre Province al voto. Un ringraziamento va prima di tutto al consigliere metropolitano uscente Paolo Ruzzola, attualmente nostro capogruppo in Regione, che ha svolto un grande lavoro nel mandato appena terminato e ha fortemente sostenuto la candidatura di Tragaioli e la scelta del partito di evitare i doppi incarichi. Va poi il nostro grazie a tutti gli eletti azzurri e ai civici che hanno sostenuto in queste settimane con forza i nostri candidati. Andrea, saprà incarnare molto bene gli ideali di Forza Italia e dei moderati torinesi nel consesso metropolitana e siamo certi che lavorerá al servizio di tutti i territori della Provincia come punto di riferimento di tutti i torinesi”. Ad affermarlo in una nota i deputati di Forza Italia Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, rispettivamente coordinatore regionale e commissario provinciale di Torino.

