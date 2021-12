Mazzetti (FI): “Berlusconi è patriota e custode dei valori della Repubblica”

Roma, 19 dicembre 2021. “C’è ancora chi, oltre dieci anni dopo, si stupisce del discorso di Silvio Berlusconi a Onna, con il fazzoletto dell’Anpi, che oggi riapprezziamo su Il Giornale e che fa bene a tutti rileggere per la fulgida enunciazioni di valori e principi. Berlusconi ha sempre avversato ogni tipo di totalitarismo, ha lottato come cittadino, imprenditore e politico per la libertà, e mette la Resistenza tra uno dei valori fondanti della Repubblica, un movimento, come quello risorgimentale, a cui ha contribuito tutto il paese nelle sue varie anime. Berlusconi ricorda anche le molte storture e i molti errori di questi momenti storici che oggi possiamo leggere con oggettività e distacco. Lui è un vero statista e un vero patriota e quelle sue parole così rivoluzionarie allora sono ancora così attuali oggi che dobbiamo affrontare nuove e imprevedibili emergenze, superabili solo con unità e valori condivisi”. Lo dichiara Erica Mazzetti Deputata di Forza Italia.

