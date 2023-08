Carlo Bigongiari nominato Commissario del Coordinamento Provinciale di Lucca e Versilia

VIAREGGIO – Carlo Bigongiari è stato nominato commissario responsabile del Coordinamento Provinciale di Lucca per Forza Italia. La nuova carica è stata ufficializzata questa mattina dal Coordinatore Regionale del partito, Marco Stella, durante un incontro con la stampa a Viareggio.

“La nomina di Bigongiari – ha dichiarato Stella – rappresenta un segno di rinnovamento e di consolidamento delle radici politiche del partito nella provincia di Lucca. Carlo è un volto ben noto all’interno di Forza Italia, essendo stato parte integrante del movimento fin dal suo fondamento nel lontano 1994. Con il suo impegno costante e la sua passione per la politica, ha contribuito in maniera significativa alla sua crescita, a livello locale e provinciale.

È giusto anche ringraziare Maurizio Marchetti per il lavoro che ha svolto fino ad oggi ed in particolare l’on. Deborah Bergamini (Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati) che nonostante ricopra ruoli importanti è sempre disponibile a dare il proprio contributo anche per le questioni di interesse locale”.

Bigongiari, che vanta anni di esperienza in politica, ha sottolineato quelli che saranno i suoi primi obiettivi, ovvero:

* incontrare tutti gli eletti di Forza Italia della Provincia di Lucca e i coordinatori comunali per studiare insieme a loro una strategia che consentirà di affrontare due appuntamenti importanti per il prossimo anno, le Elezioni Europee e le Elezioni Amministrative in alcuni comuni della provincia;

* verificare lo stato del tesseramento, elemento fondamentale per consolidare il movimento e prepararsi al meglio in vista dei prossimi appuntamenti.

“Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Bigongiari – e sono determinato a dare il mio massimo contributo per la crescita di Forza Italia nella provincia di Lucca. Lavorerò insieme a tutti gli eletti e ai coordinatori comunali per costruire un progetto politico vincente, che sia in grado di rappresentare le esigenze dei cittadini. Il mio ringraziamento a Maurizio Marchetti, che prima di me a ricoperto questo ruolo con impegno e dedizione”.