Il Min. Bernini: “L’Erasmus italiano è un modo per consentire agli studenti di spostarsi in giro per l’Italia”

L’Erasmus italiano “è un modo per consentire agli studenti di spostarsi in giro per l’Italia, di non essere solamente radicati sulla loro università ma di scegliere corsi e offerte formative anche delle altre università”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a “Morning News” su Canale 5. “Adesso abbiamo delle figure professionali molto diverse da prima: non abbiamo più il medico, ma abbiamo il medico-ingegnere che opera con la robotica”, spiega. “Abbiamo consentito alle singole università di fare degli accordi tra di loro e di cambiare i loro regolamenti” e “agli studenti di muoversi, naturalmente accompagnando tutto questo con borse di studio e un’attività di organizzazione di residenze universitarie che consentano a tutti di avere accesso all’università, perché il diritto allo studio è di tutti”