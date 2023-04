Bilancio Regione Piemonte, Ruzzola (FI): attacchi opposizioni dimostrano serietà del nostro lavoro

“‘Ad un anno dalle elezioni potevate fare un altro bilancio’. Questo attacco pronunciato dalle opposizioni, con ‘allegata’ la lista delle spesa dei loro desiderata, convince ancora di più Forza Italia della bontà del bilancio che ha contribuito a scrivere. Il centrosinistra e il Movimento5Stelle se fossero stati al nostro posto avrebbero fatto un bilancio elettorale. Noi abbiamo scelto di continuare invece con serietà a governare il Piemonte non per il nostro tornaconto elettorale, guardando all’ormai prossimo rinnovo del Consiglio regionale, ma per i piemontesi. Un impegno virtuoso che continua a restituire i debiti realizzati da altri; a mettere al centro della sua azione gli ultimi, i più deboli; a sostenere il sistema dei Comuni; a sanare gli effetti lunghi della pandemia, dell’aumento dei costi dell’energia, della crisi derivante dal conflitto russo-ucraino. Approviamo insomma un bilancio che tiene in equilibrio i conti, non aumenta la pressione fiscale e soprattutto non taglia i servizi rispetto allo scorso anno Si tratta di serietà! Noi ce l’abbiamo nel nostro dna”. Ad affermarlo in dichiarazione di voto il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola commentando il nuovo Bilancio della Regione Piemonte.

