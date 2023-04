Bilancio, Biletta (FI): nessun aumento delle tasse e taglia dei servizi. Fondamentale sfida Pnrr

“Grazie al lavoro di confronto svolto in Commissione, il provvedimento che inizia l’iter per l’approvazione finale da parte dell’Aula è già stato aggiornato con un maxi emendamento predisposto dalla Giunta. Si tratta di una manovra di circa 150 milioni di euro coi quali sarà possibile, come si vedrà, garantire importanti risposte ai cittadini, alle imprese ed ai comparti economici”. Ad affermarlo Alessandra Biletta, vicecapogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte e relatrice di maggioranza della proposta di legge di bilancio che aggiunge: “Seppure viviamo ancora in una situazione socioeconomica difficile ed ingessata, aggravata dalla necessità di garantire gli equilibri di bilancio, rivendico con forza come non ci siano tagli rispetto allo scorso anno e non ci sono aumenti della pressione fiscale. Una scelta in controtendenza ad esempio rispetto al bilancio del Comune di Torino che vede un aumento della tassazione sui cittadini”.

Il bilancio in discussione garantisce peraltro, come ricordato dalla consigliera azzurra, un aumento di 16 milioni, rispetto alla versione iniziale, per cultura, turismo e commercio (ad esempio 7,5 milioni per i distretti urbani del commercio, 1,6 milioni in più per il sostegno ad attività culturali e spettacoli); verranno stanziati 2 milioni circa per i Comuni per l’adeguamento dei piani regolatori e un milione in più alle Province. Uno stanziamento straordinario di 3 milioni è destinato al sostegno dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 (le Olimpiadi degli atleti con disabilità intellettive). Vengono date importanti risposte sul fronte delle politiche sociali, in ragione di uno stanziamento di 2,5 milioni in più sul fondo sociale per sostenere i canoni di locazione, nonché interventi per il sostegno ai parchi, per l’edilizia scolastica, la protezione civile, la disabilità e l’invecchiamento attivo.

“Grazie anche all’impegno di Forza Italia, è stato possibile prevedere 500.000 euro in più, all’interno del rapporto che la Regione ha col Soccorso Alpino Speleologico, per l’acquisto di ponti radio ed altre strumentazioni utili e necessarie a garantire la tenuta di importanti segmenti del sistema della comunicazione della Regione. Altre risorse vengono destinate ai Vigili del Fuoco Volontari per l’acquisto di attrezzature, dispositivi di protezione individuale e per i corsi di formazione dei volontari” aggiungono Biletta con il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola che è primo firmatario delle proposte citate.

“Superando le pur importanti situazioni di dettaglio, è importante svolgere alcune riflessioni di carattere generale. I prossimi 5 anni, con orizzonte temporale al 2027, vedranno un ingente quantitativo di risorse, cofinanziate da Europa, Stato e Regione, disponibili per lo sviluppo economico, sociale ed ambientale del territorio piemontese. Con una dotazione di quasi 1,5 miliardi di euro, ben 500 in più rispetto al settennato procedente, il FESR consentirà di sostenere il sistema piemontese nell’affrontare le grandi sfide per lo sviluppo, coniugando il rilancio della competitività e crescita sostenibile”. Conclude Biletta.