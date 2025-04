Biglia (FI): un bilancio equilibrato a sostegno del territorio e dello sviluppo

Uno degli elementi fondamentali nella vita Amministrativa è il bilancio previsionale, dotare l’ente di questo strumento è quanto mai utile per programmare e pianificare interventi che vanno a favore della collettività sia su quelli che sono i grandi temi ma anche per quelli che possono sembrare di piccola entità ma fondamentali per la quotidianità delle persone e delle associazioni. Innanzitutto un aspetto che ci tengo a sottolineare è il fatto che questa amministrazione non abbia aumentato le tasse e la seconda cosa uno sforzo notevole a favore dello sviluppo economico con 311 milioni destinati a pmi artigianato e commercio (un aumento di 95 milioni rispetto all’anno precedente) per aiutare quella che è la spina dorsale del nostro sistema produttivo

Poi come detto lo sforzo sulle piccole questioni su cui Forza Italia e la sottoscritta sono stati determinanti, in accordo con il nostro gruppo di Forza Italia abbiamo presentato un ordine del giorno che riconosce il ruolo svolto dai Vigili del Fuoco Volontari i cui distaccamenti rappresentano presidi di sicurezza e operatività sul territorio comunale e intercomunale nell’ambito delle attività di protezione civile impegnando la Giunta a a disporre l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie da destinare a corsi di formazione dei Vigili del Fuoco Volontari.

Lo stesso dicasi per altre proposte in cui Forza Italia è stata determinante. Dall’aumento delle risorse per lo scorrimento della graduatorie a favore delle Pro loco e delle associazioni combattentistiche e d’arma (un milione di euro), alla realizzazione di una rete radio aggiornata ed efficiente del soccorso alpino speleologico piemontese anche al fine di avere una struttura efficiente e operativa legata all’emergenza sanitaria territoriale del 118 (450 mila euro). 100 mila euro per progetti di fattibilità tecnico ed economica per le sistemazioni idraulico agrarie del suolo come da richiesta dei territori, uno stanziamento aggiuntivo a favore degli apicultori per tutelare un ecosistema di qualità contro parassiti e insetti nocivi. Da segnalare 250 mila euro per interventi di bonifica di manufatti in amianto, 250 mila euro per acquisto di scuolabus, 300 mila euro per incrementare le risorse per prevenzione e trattamento disturbi alimentari, 1,7 milioni a sostegno imprese turistiche per la qualificazione dell’offerta, 3,1 di incremento risorse per sistema museale e altri 300 mila euro per contributi residenzialità pubblica