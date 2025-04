Biglia (FI): come Regione Piemonte puntiamo sulla competitività del comparto agricolo

«32,5 milioni di euro saranno destinati dalla Regione Piemonte per sostenere nuovi investimenti produttivi e competitività delle aziende agricole. I progetti dovranno avere un importo minimo di 25mila euro, che scende a 15mila per le zone montane, e potranno ricevere un contributo massimo di 200mila euro nel caso di azienda singola, di 400mila se investimento collettivo. Il contributo coprirà in media il 40% della spesa esposta, spingendosi al 50% per i progetti di giovani o in montagna e fino al 60% per progetti di giovani agricoltori in zona montana». Ad annunciarlo Debora Biglia consigliera regionale Forza Italia in Piemonte.