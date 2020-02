Atc, Zangrillo e Ruzzola (FI): ribadiamo la richiesta di un passo indietro del presidente dell’ATC Piemonte Nord

“Ribadiamo, come già formalizzato in una lettera anche da parte del presidente della Regione Alberto Cirio e del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, la richiesta di un passo indietro del presidente dell’ATC Piemonte Nord. Le posizioni da lui espresse e i comportamenti resi sono incompatibili con i valori della Regione Piemonte e dei nostri stessi ideali di libertà. Siamo certi che prevarrà il buon senso e il rispetto delle Istituzioni e che il presidente Songa ne trarrà le conseguenze percorrendo l’unica strada possibile”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e Paolo Ruzzola, capogruppo di Forza Italia in Regione.