Valentino, Varaldo (FI Giovani): “Rilancio del Parco sia veloce e guardi a recupero, legalità e occupazione”

“Prendiamo atto che finalmente la Giunta Appendino sembra voler mettere le mani sulla vergognosa situazione di degrado e di abbandono del Parco del Valentino e delle sue strutture.

Siamo stati tra i primi due anni fa, a margine della chiusura dell’Ex Cacao, a denunciare cosa avrebbe portato la chiusura dell’ennesimo locale del Parco: aumento del degrado, dello spaccio, della prostituzione e perdita di posti di lavoro. Tutto ciò si è verificato sotto gli occhi increduli della città. Qualche settimana fa con il nostro presidio all’interno del Parco, dopo l’incendio dell’ex Fluido divenuto rifugio dei senzatetto, avevamo lanciato un ultimo grido di allarme al Sindaco chiedendo di prevedere un piano urgente e straordinario per il Parco, oltre al lancio dei bandi. Un grazie ai cittadini e al comitato che hanno lottato con l’obiettivo unico di ottenere il rilancio del Parco. Noi continueremo a vigilare affinché i torinesi possano rapidamente tornare a vivere in sicurezza di giorno e di notte il più bel parco della città.” Lo dichiara in una nota stampa Tommaso Varaldo, Coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia a Torino e Consigliere Comunale a Chieri