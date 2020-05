Anas, Forza Italia Piemonte: ex capo di Gabinetto di Toninelli alla guida della direzione Information and Communication Technologies dimostra metamorfosi 5Stelle. E’ compatibile? Chiesto parere all’Anac?

“Apprendiamo da notizie stampa che l’ex capo di gabinetto del ministro Toninelli, Massimiliano Gattoni è stato nominato lo scorso 4 maggio alla guida della direzione dell’Information and Communication Technologies di Anas. Si tratta di una delle nomine più ambite visto che lo stipendio si aggira attorno ai 250mila euro all’anno. Constatiamo che il M5S, che aveva promesso di aprire come una scatoletta di tonno il Parlamento per sradicare le cattive abitudini, al grido di d’onestà, sempre più silenziato, ha fatto molto in fretta a ‘sedersi a tavola’. Ad oggi infatti il ruolo assegnato all’uomo di fiducia di Toninelli e del M5s era in mano ad interim ad un dirigente interno che quindi costava meno all’ente. Insomma per creare una poltrona in più ecco che il M5s è pronto ad aumentare i costi per lo Stato. Ma c’è di più, Gattoni, non ha mai smesso di lavorare per il Governo, ora infatti opera per il sottosegretario Giancarlo Cancelleri. Ci chiediamo se questa nomina in Anas sia compatibile e formalizzeremo infatti la domanda in una interrogazione urgente al Governo? E’ legittimo che Gattoni entri a far parte di una società di diritto pubblico sottoposta alla vigilanza e al controllo dell’Ente che fino a ieri consigliava con ruoli apicali? E’ stato chiesto un parere a Francesco Merloni e ad Anac al riguardo? Per molto meno altri ex dipendenti di Enti sovraordinati si sono visti negare contratti per almeno tre anni da parte dell’ex presidente Cantone”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e i deputati Roberto Rosso, Roberto Pella e Diego Sozzani vicecoordinatori regionali per il partito.