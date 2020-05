Sanità, Forza Italia: “Necessaria ‘Fase 2’ anche per visite e interventi rimasti bloccati per l’emergenza”

“La sanità maremmana faccia ripartire rapidamente visite e interventi programmati prima dell’emergenza Coronavirus”.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, lancia un appello affinchè anche in questo settore si possa assistere ad una ‘Fase 2’ che consenta di riprendere tutte quelle prestazioni di routine che da mesi, per forze di causa maggiore, sono state sospese.

“Negli ultimi giorni, numerose persone ci stanno contattando per segnalare il ritardo degli appuntamenti nelle visite specialistiche e di diagnostica strumentale che avevano prenotato mesi fa – spiega Marrini -. Innanzitutto, è doveroso fare un plauso alla direzione della Asl per come ha affrontato l’emergenza sanitaria in Maremma e, adesso che i contagi stanno quasi per esaurirsi, ci auguriamo un’uguale capacità di rispondere alla prossima e non meno importante sfida: ripartire e recuperare il tempo speso a causa della lotta al Coronavirus”.

“Siamo consapevoli che questa ripartenza a livello sanitario dipenda soprattutto dalle indicazioni del Governo e della Regione, ma il nostro auspicio è che tale fase venga attuata con una nuova mentalità, abbandonando di fatto il modus operandi che ha condotto la sanità nazionale allo stato attuale – sottolinea il coordinatore di Forza Italia -. Il nostro partito vigilerà attentamente affinchè la Regione Toscana non dia linee di indirizzo che prevedano espedienti ed artifici matematici per far tornare i conti, soluzioni artificiose che poco hanno a che vedere con la medicina: basti pensare alla riduzione dei tempi per ogni visita, per cui si era giunti al lasso di 20 minuti per ciascuna prestazione. Siamo infatti convinti profondamente che proprio queste metodologie sanitarie, che negli anni sono state caratterizzate da una scellerata corsa ai tagli del personale, dei posti letto e delle risorse strumentali, siano alla base dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese. Forza Italia sostiene questa teoria da anni e da anni è inascoltata”.

“Chiediamo quindi alla Direzione generale e a quella sanitaria di trovare il modo per ripartire, di farlo velocemente e di impegnarsi per adeguare il personale sanitario perché tale ‘fase 2’ avvenga in assoluta sicurezza – termina Marrini -. Ci auguriamo che questa pandemia abbia dimostrato ai cittadini le motivazioni che in questi anni ci hanno portato a denunciare ripetutamente una simile sbagliata politica sanitaria”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia



