Amiat, Fontana e Vallone (FI): chiederemo Commissione d’indagine per situazione rifiuti a Torino

“Con il nostro Gruppo consiliare in Comune chiederemo l’istituzione di una Commissione d’indagine sulla situazione rifiuti a Torino. La problematica è diffusa su tutto il territorio del capoluogo torinese e costituisce una brutta immagine della nostra città per i turisti che la vivono non solo in centro ma anche ospitati in strutture alberghiere in periferia. Ormai siamo ad un punto di non ritorno e non è possibile continuare a minimizzare. I vertici di Amiat li decide Palazzo Civico, il fallimento quindi è di chi sceglie i vertici. Oggi Lo Russo raccoglie quello che ha seminato: non si aggiustano i dossier personali del partito con le partecipate”. Ad annunciarlo il coordinatore cittadino di Forza Italia a Torino Marco Fontana e il suo vice Filippo Vallone.

