Agricoltura – Zanettin: “Servono gli sgravi per i produttori più piccoli”

“Sull’esenzione dell’Irpef per il comparto agricolo e in particolare per i soggetti più deboli ci sarà un emendamento del governo o della maggioranza. C’è sicuramente la necessità che questi sgravi aiutino soprattutto i produttori più piccoli”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, intervenendo a Coffee Break su La7. “E’ vero che dobbiamo puntare alla grande industria agricola, ma spesso la qualità viene garantita dalle aziende agricole più piccole, dai coltivatori diretti e dalle realtà territoriali. In Italia facciamo grande attenzione all’uso dei pesticidi e alle produzioni compatibili con l’ambiente, a differenza di altri Paesi che, non rispettando i protocolli, inondano i mercati mondiali di prodotti. Il nostro compito è quello di aiutare in modo adeguato la nostra produzione, soprattutto in questo momento in cui i rincari, dovuti a una situazione geopolitica difficile, hanno colpito i nostri produttori che poi sul mercato si scontrano con la concorrenza sleale dei produttori di altri Paesi”, ha concluso Zanettin.