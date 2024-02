Autovelox – Benigni: “I cittadini rispettano regole percepite come giuste. Fleximan sbaglia ma rappresenta sentimento forte Paese”

“Io credo nella buona fede degli automobilisti italiani, è chiaro che non sono tutti dei criminali. Quando una regola è percepita come giusta, i cittadini tendono a rispettarla. Quando, invece, è percepita come ingiusta, tendono ad opporsi, a volte anche assumendo atteggiamenti di rivolta, come nel caso di Fleximan. Io penso che tutti riconoscano che sono gesti sbagliati, ma non possiamo negare che Fleximan rappresenti oggi un sentimento molto forte del Paese”.

Così Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e Segretario Nazionale del movimento giovanile azzurro, intervenendo a “Dritto e Rovescio” sul fenomeno “Fleximan”.

“Faccio un esempio. Quando sulle principali autostrade italiane hanno installato il cosiddetto “tutor”, che non è un autovelox fisso che misura istantaneamente la velocità, ma la velocità media tra un punto e un altro, gli automobilisti non si sono opposti, perché l’hanno percepita come decisione giusta. Tant’è vero che gli incidenti stradali in autostrada sono diminuiti. Una cosa diversa è trovare degli autovelox fissi posti in una strada completamente dritta, che non ha problemi di sicurezza e che non ha tassi di incidentalità alti. Se il limite di percorrenza è 50 o 70 km/h quando si potrebbe andare tranquillamente a 90, e i cittadini prendono la multa perché vanno a 55 o a 72 km/h, è chiaro che si arrabbiano”, ha concluso.