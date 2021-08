Aeroporto Firenze, approvato documento Stella: “Forza Italia baluardo per lo sviluppo di Peretola”

Firenze, 30 luglio – “Registriamo con grande soddisfazione l’approvazione del nostro ordine del giorno sulla necessità di proseguire con il progetto di ammodernamento della pista dell’Aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze. Forza Italia si conferma ancora una volta il baluardo per lo sviluppo dello scalo fiorentino. Apprezziamo ovviamente il voto favorevole del Pd, ma con preoccupazione rileviamo le contraddizioni sempre più pesanti nel partito che governa la Regione e il Comune di Firenze”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Il Pd a Palazzo Vecchio – ricorda Stella – non più di una settimana fa ha votato una mozione del M5S che chiedeva una tav ferroviaria tra il capoluogo regionale e l’aeroporto di Pisa, tav a cui si erano detti favorevoli sia il segretario nazionale Dem, Enrico Letta, sia il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Senza dimenticare che il Pd ha deciso di appoggiare alle elezioni comunali di Sesto Fiorentino il sindaco uscente Lorenzo Falchi di Sinistra Italiana, che cinque anni fa vinse proprio per la sua battaglia contro lo sviluppo di Peretola. Un Pd spaccato in modo così plateale su nodi infrastrutturali importanti e decisivi per Firenze e per tutta la Toscana, non è davvero un bel segnale per il nostro territorio e le nostre imprese”.

“Noi come Forza Italia siamo responsabili e coerenti con la nostra storia, che è sempre stata a sostegno di tutti gli aeroporti toscani – evidenzia Stella -. In questa legislatura dobbiamo concentrarci su uno sviluppo a 360 gradi delle infrastrutture. Noi sosteniamo la strategicità degli asset della Toscana, e quello aeroportuale è uno degli asset principali. Siamo per lo sviluppo integrale del sistema aeroportuale toscano e per lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. Con la nuova pista il numero dei passeggeri potrà raddoppiare e si genereranno fino a 5mila posti di lavoro”.