Fi-Pi-Li, Stella (FI): “No al pedaggio per i tir, è balzello inutile e dannoso per economia regionale”

Firenze, 29 luglio – “Il pedaggio per i tir sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno è una proposta fuori dal mondo, un balzello inutile e dannoso per l’economia regionale. Non è colpendo il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi 43 milioni di euro in 3 anni, senza che disagi e code siano diminuiti. Occorre invece accelerare la fine dei lavori, con cantieri operativi 24 ore su 24, sette giorni su sette, con un monitoraggio continuo da parte degli enti preposti”. Lo afferma il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, replicando all’annuncio della Giunta regionale di introdurre il pedaggio per i tir sulla Fi-Pi-Li.

“Oltre ai disagi per i pendolari e per i turisti, costretti a code chilometriche sotto il sole – sottolinea Stella – i lavori sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno sono un serio problema per la competitività dell’economia regionale sull’asse che va dal porto di Livorno alla Città metropolitana, ma anche alla zona pratese. Come lamentano imprenditori e autotrasportatori, i ritardi nelle consegne della merce che sbarca al porto di Livorno e poi prosegue su gomma verso le aree industriali della Toscana, sono un serio danno per tutto il sistema produttivo. Stiamo parlando di un settore è già penalizzato e ha già subito danni economici per colpa dei cantieri, non si capisce per quale motivo debba essere penalizzato anche in futuro”.