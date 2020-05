Zangrillo (FI): l’intervento indecente di Ricciardi non stupisce. Lascia basiti il silenzio di Conte

“Il vergognoso e indecente intervento dell’onorevole (???) Ricciardi questa mattina in Aula, non mi sorprende per nulla. È la più genuina ed autentica rappresentazione del movimento 5S. ciò che mi rammarica profondamente e getta un ombra sinistra sulla sua credibilità come uomo delle istituzioni, è l’agghiacciante silenzio del premier Conte, dal quale era doveroso aspettarsi una presa di distanza da dichiarazioni così diffamanti e offensive verso organi dello Stato, e dal quale davo per scontato ascoltare una parola di conforto e solidarietà verso le migliaia di famiglie lombarde colpite dalla tragedia della pandemia e ingiuriate dal guitto di turno grillino. Nulla di tutto ciò, perché ha prevalso l’indegna necessità di non infastidire l’azionista di maggioranza di questo impresentabile esecutivo. Rimango comunque fiducioso, gli italiani sapranno giudicare, senza bisogno di aggiungere altro!” Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

