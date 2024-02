Zanettin: “Una pace disarmata non esiste. Le armi, la loro importazione e esportazione, sono una realtà di oggi”

“Una pace disarmata non esiste. Le armi, la loro importazione e esportazione, sono una realtà di oggi, di ieri e purtroppo di domani, con cui siamo costretti a fare i conti. Dobbiamo quindi attrezzarci, dobbiamo avere strumenti legislativi idonei che sostengono una politica di difesa e sicurezza forte, autorevole, sottratta alla demagogia imperante i cui danni si riversano nel settore industriale della Difesa anche in termini occupazionali”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl Armamenti. “Per questa ragione, come gruppo di Forza Italia, sosteniamo il disegno di legge sugli Armamenti, un provvedimento necessario che ha l’obiettivo di rendere la nostra normativa conforme alle sfide e all’evoluzione del contesto internazionale, individuando chiaramente i soggetti competenti di attività di controllo e cogliendo quindi le trasformazioni in atto. Le armi purtroppo evocano scenari che non vorremmo mai dover affrontare e che avevamo per certi versi rimosso dalla nostra memoria, ma la cosa peggiore che una classe dirigente possa fare è lasciare che sia il mercato da solo ad autoregolarsi, un errore troppe volte commesso nel passato. La politica deve essere in grado di assumersi le proprie responsabilità e credo che in nessun ambito come questo il primato della politica sia così necessario” ha concluso Zanettin.