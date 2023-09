Violenza sulle donne, Tajani: “”FI è stata promotrice dell’istituzione del reato di stalking e del numero per l’emergenze 1522”

“Presentiamo un testo che deve servire a rafforzare il testo del Governo, stamattina ho avvertito anche il ministro Roccella. perché questa proposta punta a utilizzare tutti gli strumenti tecnologici che sono a nostra conoscenza per aiutare le donne, anche in tempo reale”. Così il segretario nazionale di FI e vicepremier Antonio Tajani nel corso della conferenza stampa di presentazione della legge. “FI è stata promotrice dell’istituzione del reato di stalking e del numero per l’emergenze 1522, ma c’è bisogno di far sì che la nostra azione di contrasto ai violenti si aggiorni continuamente – ha aggiunto – Ci auguriamo che tutti quanti, indipendentemente dal colore politico, accolgano la nostra proposta perché possa essere uno strumento aggiuntivo. Darò il testo della proposta in Consiglio dei ministri alla ministra Roccella, a Nordio e Piantedosi, per vedere se si può integrare il testo del Governo anche con questi aspetti più tecnologici. E’ una proposta che vuole elevare il livello di prevenzione contro la violenza di genere. Vuole arricchire la proposta del Governo Nordio-Roccello-Piantedosi. L’abbiamo chiamata ‘Mai sole’, è una sorta di scorta personale tecnologica. L’idea è quella di utilizzare tutti gli strumenti che esistono per avere un app subito disponibile, su base volontaria, possa subito geolocalizzare chi ne fa richiesto. La geolocalizzazione sarà sempre attiva, anche a telefono spento – ha spiegato la prima firmataria della legge Catia Polidori – La legge prevede anche un servizio telefonico con operatori formati”.