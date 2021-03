Vaccini/Toscana, Mallegni e Stella (FI): “Solo Bezzini? Tutta la Giunta regionale deve andare a casa”

Firenze, 25 marzo 2021 – “Non solo l’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini deve andare a casa, ma tutta la Giunta regionale dovrebbe avere la dignità di dimettersi. La gestione del piano vaccinale è stata pessima, la nostra Regione è penultima in Italia per vaccini somministrati agli over 80enni, ma unica ad aver aperto alle vaccinazioni degli avvocati e del personale giudiziario. Ma a rendere la vicenda ancora più grave, è la negazione dell’evidenza da parte del Presidente Giani e degli assessori”. Lo affermano il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, sen. Massimo Mallegni e il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Stella.

“In questo caso – sottolineano Mallegni e Stella – la responsabilità non può essere personale ma politica, e riguarda tutta la coalizione che sostiene la giunta regionale. A cominciare da un Pd sempre più spostato a sinistra, che strizza l’occhio al M5S. Se i colleghi della Lega presenteranno la mozione di sfiducia all’assessore Bezzini, la voteremo, ma questo non basta, perché le scelte errate sono da imputare all’intera squadra di governo toscano. Per noi la salute viene prima di tutto, per noi ora non è certo il momento di perdere tempo per capire di chi sono le responsabilità, che ci sembrano evidenti, ma è il momento di accelerare la fase vaccinale che ci permetterà di uscire il prima possibile da questa pandemia, consentendo alle nostre attività commerciali di riaprire; non dobbiamo mai dimenticare che stiamo affrontando due crisi, una sanitaria e una economica”.

“Per questo, sui vaccini e sulla gestione della pandemia – è l’invito di Stella e Mallegni – occorre una cabina di regia condivisa anche con le opposizioni. Lo stiamo dicendo dall’inizio di questa legislatura. Forza Italia c’è, con le sue idee e le sue proposte. Ne è la prova la mozione in 6 punti sul piano vaccinale da noi presentata ieri in aula e approvata all’unanimità”.