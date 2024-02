UE – Salvatore De Meo: “Un’organismo etico che coinvolga tutte le istituzioni dell’Ue”

L’8 giugno 2023, la Commissione europea ha proposto di creare un organismo etico che coinvolga tutte le istituzioni dell’Unione Europea. Questo organismo ha l’obiettivo di promuovere regole comuni per tutte le istituzioni dell’UE, con un particolare focus agli incontri con rappresentanti di interessi o agli eventuali conflitti di interessi.

Attualmente, le diverse istituzioni europee hanno già regole etiche separate e l’organismo etico avrà tre compiti principali: stabilire regole minime comuni, facilitare lo scambio di opinioni sulle regole interne e promuovere una cultura etica condivisa. La proposta è attualmente in fase di negoziato, con le istituzioni europee che cercano un accordo su diversi aspetti, come la composizione dell’organismo, il ruolo degli esperti e il budget. Se un accordo sarà raggiunto, l’organismo etico inizierà a operare all’inizio della prossima legislatura”. Lo dichiara in una nota l’on Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, a margine dell’audizione presso la Camera dei Deputati, sulla proposta per un organismo etico interistituzionale.