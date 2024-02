Roberto Sbragia: ll nostro lavoro politico ad ostacoli a Vecchiano “la velocità e la calma politica che ci circonda”

“E’ di questi giorni il grande dibattito sulla intelligenza artificiale, sulla velocità delle informazioni, della comunicazione e dei trasporti quasi il nostro tempo sia tornato al movimento veloce, quasi forsennato di avanguardia dei primi del ‘900 e conti, per noi, solo ciò che di immediato fornisca una risposta. Un semplice messaggio, una parola, una informazione scorrono sul tempo del battito di una tastiera, e niente ammette ritardi, repliche e tanto meno tentennamenti. Il tempo e la velocità che ci circonda ci rendono sempre più interconnessi, reattivi, immediati, eppure nel nostro territorio, lungo costa, la nostra amata Vecchiano diviene forse un’isola felice il cui tempo scorre lentamente al passo di un passato fatto di barocci, batacchi e dialoghi di piazza e al bar, di una comunità resiliente al cambiamento e che rispetta ancora il passo lento della natura. Vecchiano i cui tempi calmi vengono rispettati anche da una politica sospirata, da una tempistica quasi agricola, che segue il tempo delle stagioni, da Natale a Pasqua, dall’equinozio al solstizio, con salti temporali lunghi e fa e da il tempo per riflettere a tutti, Le minoranze agiscono, e chiedono nuovi spazi moderni. Un campo di atterraggio per dirigibili sta tenendo banco ormai tra le proposte per velocizzare il paese. I giri del mondo si susseguono quasi in una sfalsata metrica tra il moderno e il bucolico. Il consiglio comunale convocato dopo 81 giorni fa onore al noto scrittore Francese Jules Gabriel Verne, ed ora a conclusione di una annata ricca di eventi giungono i tempi di accessi agli atti effettuati dalle minoranze e che dopo 90 giorni ancora non si affacciano all’orizzonte. I consiglieri comunali di opposizione scrutano all’alba ed al tramonto, fiduciosi: un giorno atterrerà anche a Vecchiano un mezzo più veloce. Per ora i tempi nel nostro territorio spaziano a suon di giri del mondo – fatti da altri, raccontati nei libri di avventura – e documenti inviati con mezzi più lenti dei famosi piccioni viaggiatori e qui tutto resta immobile. Ma non si tratta di narrativa e a Vecchiano pare la perfetta rappresentazione di una calma che non consente sviluppi. Almeno al lambire del paese si vocifera della realizzazione di uno spazio di atterraggio per una mongolfiera, tanto antica quanto perfetta per i tempi burocratici vecchianesi.”

Roberto Sbragia – Consigliere Comunale e Consigliere Provinciale Forza Italia Pisa