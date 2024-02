Ue, De Meo: “Sostenibilità non può prescindere da competitività. Commissione ascolti di più voce Parlamento”

“Occorre impegno perché la sostenibilità, troppo spesso abusata, abbia una declinazione sociale, economica e produttiva. Noi continueremo a portare avanti il nostro appello in sede europea, affinché la Commissione ascolti molto di più la voce del Parlamento, così come abbiamo fatto bocciando la proposta per la riduzione dei fitofarmaci e così come stiamo facendo ora sul regolamento degli imballaggi: le misure, seppur in taluni casi necessarie, devono trovare una declinazione concreta”.

Lo ha detto Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia, e presidente della commissione Affari costituzionali, ospite a Tgcome24.