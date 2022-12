Tragedia Thyssen, Rosso (FI): a 15 anni le famiglie attendono ancora che i colpevoli siano assicurati alla giustizia. È oltraggioso

“A 15 anni dalla tragedia Thyssen a Torino le famiglie delle vittime attendono ancora che i colpevoli siano assicurati alla giustizia. È oltraggioso sia per chi non c’è più e ancora di più per tutte quelle mogli, madri e figli che vedono ogni anno rinnovato il dolore di una perdita senza senso. La giustizia ha emesso le sue sentenze, ma non vi può essere giustizia se poi le pene non vengono eseguite. E questo nonostante l’impegno continuo profuso anche dall’Associazione ‘Sicurezza e Lavoro’ che proprio in questi giorni ha organizzato le Settimane della Sicurezza per tenere alta l’attenzione sul tema. L’anniversario di quest’anno è più triste di quello degli scorsi anni perché dimostra come la comunità internazionale debba ancora compiere seri passi verso una giustizia comune unitaria. Giocare sulle giurisdizioni differenti dei vari Paesi Ue, cavillare su tempi e procedure ci dimostra che dobbiamo ancora fare tanta strada per creare una vera Unione tra gli Stati Ue. Inutile venderci come esportatori di democrazia quando non riusciamo neppure a garantire i diritti fondamentali a chi ha perso la vita ingiustamente”. Ad affermarlo il senatore Roberto Rosso, capogruppo di Forza Italia nelle Commissioni Trasporti e Cultura e vicecoordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte.

“Proporrò in Commissione Cultura ed Istruzione del Senato un percorso di sostegno alla cultura della sicurezza del Lavoro in tutte le scuole di ogni ordine e grado: perché la sensibilità alla ‘sicurezza’ deve essere una abitudine che nasce sin da piccoli” conclude Rosso.