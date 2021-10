Toscana, Stella (FI): “227 atti in un anno di Consiglio regionale. A testa alta, a servizio dei cittadini”

Firenze, 22 ottobre – “Sono 227 gli atti che ho presentato nel primo anno di Consiglio regionale. Per l’esattezza, 93 interrogazioni scritte, 2 proposte di legge, 63 mozioni e 69 interrogazioni orali. Sono soddisfatto di questi numeri per un motivo in particolare: perché ci siamo occupati di tutti i territori della Toscana, abbiamo dialogato con singoli cittadini, comitati, associazioni di categoria, realtà sociali e imprenditoriali, mondo del volontariato, enti locali. Possiamo dire, a testa alta, che siamo stati a servizio dei cittadini. Ma non basta, vogliamo migliorare ancora”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Questo lavoro non è mio, è il frutto di un lavoro di squadra – precisa Stella -. Voglio dire un grazie di cuore ai miei collaboratori in Regione, grazie ai coordinatori provinciali e comunali di Forza Italia, grazie ai consiglieri comunali di Forza Italia, grazie ai consiglieri di Quartiere di Forza Italia, grazie ai parlamentari di Forza Italia. E un grazie particolare a tutti coloro che ogni giorno ci segnalano problemi in tutta la Regione, grazie alle tante persone che mi aiutano a trovare le soluzioni. Stare tra la gente e risolvere i problemi dei cittadini è davvero la cosa più coinvolgente e stimolante per chi fa politica”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...