Infrastrutture, Mallegni e Stella (FI): “Da Ministero coesione territoriale 15 mln € per strade aree interne della Toscana. Grati a Mara Carfagna”

Firenze, 14 ottobre – “Il Decreto a firma del Ministro per la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e del Ministro alle Infrastrutture, Enrico Giovannini, assegna ben 15,5 milioni di euro alle strade delle aree interne della Toscana”. Lo affermano, in una nota, il Coordinatore regionale di Forza Italia, senatore Massimo Mallegni e il Capogruppo al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. “Risorse – sottolineano – che arriveranno alle tre aree interne della nostra regione: Casentino-Valtiberina nella Provincia di Arezzo (4 milioni 351 mila euro), Garfagnana-Lunigiana-Mediavalle del Serchio nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia (6 milioni 595 mila euro), Mugello- Val di Bisenzio-Val di Sieve nelle province di Firenze e Prato (4 milioni 482 mila euro). Si tratta di azioni che fanno parte del piano nazionale complementare al PNRR. Siamo grati al Ministro Carfagna: come sempre Forza Italia lascia agli altri chiacchiere e polemiche, dando spazio ai fatti nell’interesse della Toscana e del Paese”.

