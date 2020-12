Toscana, mozione Stella (FI): “Intitolare strade, scuole o edifici al Maestro Farulli”

Firenze – Intitolare una strada, una piazza, una scuola di musica, un conservatorio o un edificio significativo al Maestro Piero Farulli, il grande violista e fondatore della Scuola di Musica di Fiesole, scomparso otto anni fa. E’ quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato sul tema una mozione che verrà discussa mercoledì 9 dicembre in aula. Farulli nacque a Firenze nel 1920, e nel 1974 fondò la Scuola di Musica di Fiesole, in seno alla quale nascerà l’Orchestra Giovanile Italiana, un complesso impegnato a raccogliere giovani talenti neo-diplomati sotto la guida di direttori di prestigio.

“Impossibile citare tutti i premi e riconoscimenti ottenuti dal Maestro Farulli durante la sua carriera, tra i quali spicca quello ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica Ciampi nel 2005 – sottolinea Stella -. Ha insegnato quartetto presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena ed è stato Gastprofessor di viola al Mozarteum di Salisburgo. Ha inoltre tenuto corsi di perfezionamento di quartetto d’archi presso i conservatori di Lucerna e di Losanna e presso la Scuola Reina Sofia di Madrid. Eppure, a 8 anni dalla scomparsa, solo il Comune di Fiesole ha una strada a suo nome, largo Piero Farulli. Per questo ritengo sarebbe opera meritoria dedicargli strade e luoghi pubblici che perpetuino la memoria di un musicista che ha onorato il nome di Firenze e della Toscana nel mondo”.

