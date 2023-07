Torino-Lione, Rosso (FI): nomina nuovo direttore generale di Telt unica soluzione per la Val di Susa

“La nomina di Maurizio Bufalini, al quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, a direttore generale di TELT è non solo un’ottima notizia ma anche è l’unica soluzione per la Val di Susa come invocato dal ministro della PA Paolo Zangrillo nelle scorse ore”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo in Commissione Lavori Pubblici e Infrastrutture di Palazzo Madama, il senatore Roberto Rosso.

“Si tratta di un uomo di esperienza, che conosce molto bene TELT e quindi siamo certi che potrà assicurare nuovo slancio alla realizzazione dell’opera – conclude Rosso –. Non è più tempo di ritardi, il tempo delle discussioni stanno a zero: la chiusura del tratto della Torino-Lione è strategico per l’Europa, l’Italia ma ancora di più per il Piemonte. Daremo tanto spazio in più alle violenze dei soliti professionisti del caos, tanto più rallenteremo la costruzione di questo tunnel. Lo sviluppo del territorio e del Paese, la domanda di lavoro e investimenti, il rilancio della Val di Susa non ammettono più ritardi. La scelta del nuovo direttore di TELT da parte del Governo va proprio in questa direzione”.