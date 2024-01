Tenerini (FI): La direttiva Bolkestein ha creato un vulnus che va sanato. Tutelare le imprese rispettando le norme”

“Il settore dei balneari e quello del commercio in aree pubbliche rappresentano realtà’ importanti della nostra economia, che e’ nostro dovere salvaguardare. Al contempo, le decisioni a livello europeo e le sentenze della giustizia italiana hanno fissato i principi da osservare per garantire la concorrenza. La direttiva Bolkestein ha creato un vulnus che va sanato, per questo la maggioranza dovra’ trovare una sintesi in grado di tutelare le imprese e rispettare le norme”. Lo dichiara la Responsabile del Dipartimento Lavoro di FORZA ITALIA, la deputata Chiara Tenerini. “Le parole del Presidente Mattarella – aggiunge – spronano il Parlamento e il Governo ad agire con ulteriori interventi per regolamentare la concorrenza. E’ indispensabile trovare una soluzione strutturale su balneari e ambulanti, anche per dare certezze e regole chiare a tutto il settore e agli amministratori locali che rischiano di far fronte a una pioggia di ricorsi. Serve pero’ una sintesi in grado di garantire il rispetto del diritto internazionale e la tutela delle aziende che hanno anche investito sulle loro attivita’. Per questo e’ fondamentale il lavoro di mediazione con l’Unione europea che il Governo dovra’ portare avanti, evitando che un settore importante del nostro tessuto economico venga danneggiato. Il lavoro del tavolo tecnico sulle concessioni balneari rappresenta un importante punto di partenza. Continueremo a impegnarci – conclude Tenerini – per una buona soluzione che garantisca piene tutele alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori”.