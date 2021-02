TAV, Ruzzola (FI): approvati criteri per realizzazione interventi compensativi. Passaggio fondamentale per dare quelle risposte da troppo tempo attese da sindaci e territorio

“L’approvazione dei criteri della Convenzione per le opere compensative di ‘priorità 2’ da sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, TELT e FS per regolare i rapporti e le modalità di erogazione delle risorse è un passaggio centrale che ci dice che l’opera va avanti ma soprattutto che offre un segno tangibile a tutti quei sindaci e imprenditori che hanno anche rischiato la vita e le proprie attività per dire di sì a questa infrastruttura fondamentale. Sono veramente soddisfatto per questo nuovo passaggio, io sono stato uno di quei sindaci che, durante il mio mandato pur rispettando la protesta No Tav, ci ha messo la faccia. Aver ottenuto che venga anticipato il 30% – come sottolineato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – è un passaggio fondamentale anche per dare un segnale tangibile al territorio. Forza Italia che ha sempre creduto in questa opera ora terrà alta la pressione per portare nei nostri Comuni l’ultima tranche da 56 milioni di euro. Avevamo sottoscritto un patto in campagna elettorale e lo stiamo rispettando”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.

