Tasse Universitarie, Varaldo (FI Giovani): accolta la nostra richiesta, Unito e polito hanno posticipato la scadenza dell’ultima rata

”Siamo stati tra i primi a chiedere ai Rettori il posticipo dell’ultima rata delle tasse universitarie. Questa crisi sanitaria sta colpendo e colpirà duramente le famiglie anche sotto l’aspetto economico. Il Politecnico ha posticipato al 29 maggio prossimo la scandenza per il pagamento della seconda rata e Unito rettificherà a breve il rinvio al 30 maggio della terza rata. Ringraziamo l’Università e il Politecnico di Torino per questa azione a sostegno di tutti gli studenti e delle loro famiglie”. Lo dichiara in una nota stampa Tommaso Varaldo, Coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia per Torino e Provincia e Consigliere Comunale a Chieri