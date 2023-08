Tajani: Renzi? “Le porte di Forza Italia aperte ai militanti, non ai generali”

“Le nostre porte sono aperte ai militanti, di generali non ne abbiamo bisogno.Con Italia Viva abbiamo una linea comune sulla giustizia: la nostra convergenza finisce lì. Noi stiamo nel Partito popolare europeo, loro no. Renzi è alleato della sinistra nelle Regioni, noi no. Non è possibile nemmeno un’alleanza alle Europee. Per citare Franco Battiato, la nostra ambizione è diventare il centro di gravità permanente della politica italiana”. Lo dichiara a La Stampa il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, sull’avvicinamento di Matteo Renzi ai moderati del centrodestra e a Forza Italia dopo la morte di Silvio Belrusconi.