Eros Baldini: “Strano Paese è quel Paese dove ci sono tanti giudici quanti cittadini”

Strano Paese è quel Paese dove ci sono tanti giudici quanti cittadini.

Dove i processi non si fanno in Tribunale, ma sui social o in tv. Dove le prove sono le notizie fornite dalle procure ai media. Dove si vorrebbe passare direttamente dall’accusa al carcere, senza passare dal via! Tanto poi il processo deve servire solo a stabilire l’entità della condanna. Che deve sempre essere esemplare e si chiede quindi possa non finire mai.

Un Paese fantastico, dove tutti, alla bisogna, sono pronti ad indossare la toga. Tutti laureati magna cum laude all’università della strada. Pronti a sentenziare, attraverso un giudizio sommario, che il processo serve solo ad ingarbugliare la verità . Ma, stranamente, solo quando riguarda gli altri.

E la politica, tutti si chiedono? Dov’è la politica? La politica, quella regionevole, moderata e concreta. C’è ma ha bisogno di consenso. Anzi, di voti. E se tutti stanno a casa e non vanno a votare, quei pochi che si presentano alle urne, garantiscono il governo a quelli che strepitano, promettono, ma poi non mantengono.

Allora in questo strano Paese, dove la libertà di opinione si confonde con l’arroganza e chi meno sa, più parla, la giustizia soffre. Dove l’ignoranza apre l’uscio alla presunzione: tutti sanno tutto e di tutto e l’idea contraria non è ammessa. Soprattutto se competente. E la giustizia latita.

Però poi gli stessi tutti chiedono, o meglio, pretendono giustizia.

Anzi, Giustizia.

Avv. Eros Baldini Responsabile Dipartimento Giustizia Toscana per FI